ЦАХАЛ стверджує, що заарештував 800 палестинців на Західному березі від початку війни
- Автор:
- Ліза Бровко
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Армія оборони Ізраїлю заявила, що заарештувала 800 розшукуваних палестинців на Західному березі річки Йордан за час війни, від 7 жовтня.
Про це пише The Times of Israel.
Серед арештованих — 500 людей, пов’язаних із ХАМАС. За ніч проти 23 жовтня ізраїльські військові заарештували 37 членів ХАМАС.
За останні два тижні між силами ЦАХАЛ і палестинцями на Західному березі річки Йордан відбулися численні зіткнення та кілька спроб терористичних атак, стверджують в ізраїльському війську.
Міністерства охорони здоровʼя Палестинської національної адміністрації щонайменше 97 палестинців Західного берега вбили ізраїльські військові у період з 7 жовтня і дотепер.
Ізраїль вважає Західний берег річки Йордан спірною територією, ООН вважає її окупованою після війни 1967 року.
- 7 жовтня ХАМАС напав на Ізраїль. Станом на 22 жовтня Ізраїль продовжує готуватися до наземної операції в секторі Гази. Ізраїльська сторона заявляє про майже 1 500 загиблих своїх громадян, ХАМАС — про майже 5 тисяч загиблих палестинців. Також у цій війні загинули 18 українців.
- Увечері 13 жовтня перші підрозділи ізраїльської піхоти й танки увійшли до сектора Гази для «локального рейду». Углиб Гази ЦАХАЛ поки що не заходив. The New York Times із посиланням на джерела в ЦАХАЛ повідомляв, що наземну операцію в секторі Гази відклали на кілька днів, зокрема через несприятливу погоду.
- Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант 22 жовтня заявив, що майбутній наземний наступ у секторі Гази може тривати три місяці, «але він стане останнім, якщо Ізраїлю вдасться знищити терористичне угруповання ХАМАС».