Заступниця міністра юстиції Литви розповіла про роботу групи в Гаазі, що обговорює формат майбутнього трибуналу щодо агресії

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ICJ / «Бабель»

Заступниця міністра юстиції Литви Габія Грігайте-Даугірде в інтервʼю «Бабелю» розповіла про засідання групи в Гаазі, яка обговорює формат майбутнього трибуналу щодо агресії.

Цю групу створили з ініціативи України. Її ідея ― зібрати експертів з міжнародного права, щоб вони могли обговорити технічні, процедурні та юридичні аспекти створення такого трибуналу. Там немає політиків. Це експерти з досвідом роботи в різних трибуналах, з теоретичними знаннями міжнародного кримінального права та міжнародного публічного права. Спочатку до групи входили лише ті країни, які говорили про повноцінний міжнародний трибунал. Згодом до неї приєдналися країни, які пропонують інші формати.

«Але головне, що всі країни, які входять до групи, згодні, що трибунал для покарання російської агресії потрібний, а питання тільки в тому, у якому саме вигляді він має бути», — наголосила Габія Грігайте-Даугірде.

Зараз є два варіанти: повністю міжнародний трибунал за рекомендацією Генеральної Асамблеї ООН та інтегрований у національну систему України. У другому випадку потрібно буде змінити Конституцію України, а ще такий трибунал не зможе подолати імунітету президента. Під час останньої зустрічі в групи виникла ще одна пропозиція — передати українську юрисдикцію третій державі. Є правовий механізм, який дозволяє одній країні передавати своє кримінальне провадження іншій на будь-якій стадії від розслідування до вироку. Так буває в справах, наприклад, про транснаціональну організовану злочинність. Ця ідея має одну перевагу ― не треба змінювати українську Конституцію.

«Але особисто я не думаю, що це кардинально змінить ситуацію, бо не розвʼяже питання імунітету, оскільки ми все ще матимемо юрисдикцію третьої держави», — додала заступниця міністра юстиції Литви.

У чому труднощі із судом над путіним

Україна вже понад півтора року працює над тим, щоб створити спеціальний трибунал щодо злочину агресії й там притягнути до відповідальності путіна, міністра закордонних справ Сергія Лаврова та міністра оборони Сергія Шойгу («трійку»). Аби подолати президентський імунітет путіна, а також щоб трибунал був легітимний, його мають підтримати провідні демократії світу, насамперед Сполучені Штати — і вони не проти, але зовсім не в тому форматі, який потрібен Україні.

Україна наполягає на міжнародному трибуналі, а США підтримують інтернаціоналізований трибунал, який буде частиною української судової системи, але із залученням міжнародних прокурорів. Національні суди не можуть подолати імунітет глави держави, але США не хочуть отримати прецедент, який призведе до розслідування війн в Іраку й Афганістані. Однак юрист-міжнародник Філіп Сендс, один з авторів Римського статуту, вважає, що прецеденту не буде, оскільки Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо України, у якій дії росії засудили як акт агресії, а щодо Іраку такого документа не було.