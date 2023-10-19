Рада підтримала заборону релігійних організацій, повʼязаних із росією. Закон дозволить припинити діяльність УПЦ МП
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Сергій Моргунов / «Бабель»
Верховна Рада України в першому читанні підтримала заборону діяльності релігійних організацій, повʼязаних із росією. Йдеться про законопроєкт № 8371.
Про це написала парламентарка Євгенія Кравчук.
За проголосували 267 депутатів, проти — 15. Ще двоє утрималися і 17 не голосували. Законопроєкт передбачає заборону на діяльність, зокрема, Української православної церкви Московського патріархату. Вона має статус автономії у складі Російської православної церкви.
Фактично, запропоновані зміни до законодавства забороняють діяльність в Україні релігійних організацій з керівним центром поза межами країни.
- 19 січня 2023 року уряд вніс до Ради законопроєкт про заборону в Україні церков, афілійованих з росією. Це зробили за дорученням Ради національної безпеки та оборони.
- 27 грудня 2022 року Конституційний суд визнав конституційним закон Верховної Ради, який зобовʼязує перейменувати Українську православну церкву Московського патріархату. Вона повинна змінити назву і вказати, що її центр розташований у Москві.
- Опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що 54% українців вважають, що Українську православну церкву Московського патріархату необхідно заборонити.