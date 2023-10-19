Рада підтримала заборону релігійних організацій, повʼязаних із росією. Закон дозволить припинити діяльність УПЦ МП

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Сергій Моргунов / «Бабель»

Верховна Рада України в першому читанні підтримала заборону діяльності релігійних організацій, повʼязаних із росією. Йдеться про законопроєкт № 8371.

Про це написала парламентарка Євгенія Кравчук.

За проголосували 267 депутатів, проти — 15. Ще двоє утрималися і 17 не голосували. Законопроєкт передбачає заборону на діяльність, зокрема, Української православної церкви Московського патріархату. Вона має статус автономії у складі Російської православної церкви.

Фактично, запропоновані зміни до законодавства забороняють діяльність в Україні релігійних організацій з керівним центром поза межами країни.