ДБР викрило начальника військової частини на Буковині — його бійці робили ремонти замість служби
- Автор:
- Ліза Бровко
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Державне бюро розслідувань викрило начальника військової частини у Чернівецькій області, підлеглі якого ремонтували його будинок й отримували бойові виплати.
Про це пише пресслужба ДБР.
За даними бюро, командир доручив сержанту та солдату зробити капітальний ремонт його будинку замість військової служби. Вони отримували виплати в повному обсязі включно з «бойовими» доплатами по 100 тисяч гривень.
Підозрюваний оформлював «присутність» військових на передових позиціях, щоб ті отримували гроші. Так тривало понад девʼять місяців.
Командиру військової частини вручили підозру в перевищенні влади в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 ККУ), за що загрожує до 12 років увʼязнення. Сержанта та солдата підозрюють в ухиленні від військової служби під час воєнного стану (ч. 4 ст. 409 ККУ). Санкція статті — до 10 років позбавлення волі.
- На Львівщині заступник командира військової частини змушував солдат будувати йому маєток. На Закарпатті була схожа ситуація — там працівник районного військкомату змушував солдатів будувати його маєток, його теж заарештували. На Одещині заступник командира батальйону однієї з військових частин у серпні 2022 року наказав військовим будувати йому дім під Одесою. Поки чоловіки працювали як будівельники, їм нараховували зарплату як військовим.