МВС Ізраїлю: Кількість загиблих українців зросла до 23
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський написав, що через війну Ізраїлю і ХАМАС загинули 23 українці.
«Унаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль загинули 23 громадянина України. Це друга після США кількість загиблих іноземців під час нападу», — зазначив він.
Водночас речник МЗС України у коментарі «Бабелю» зазначив, що це дані Міністерства внутрішніх справ Ізраїлю, і вони приблизні, тоді як Київ має інформацію про 13 загиблих і 6 зниклих безвісти українців.
- 7 жовтня сили ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Ізраїль у відповідь почав бомбардування сектора Гази. З ізраїльського боку вже щонайменше 1 400 загиблих, з палестинського — понад 3 000. У секторі Гази наразі перебувають майже 260 українців. ООН заявляла про численні порушення прав людини з обох сторін.
- 17 жовтня підконтрольне палестинському руху ХАМАС Міністерство охорони здоровʼя заявило про авіаудар по лікарні Ахлі-Араб у секторі Гази. Як передає телеканал Al Jazeera, загинули близько 500 людей.