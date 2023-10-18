NYT: США передали Україні близько 20 ракет ATACMS

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Сполучені Штати передали Україні близько 20 далекобійних ракет ATACMS.

Про це пише газета New York Times із посиланням на двох західних чиновників.

За словами джерел, Україна отримала версію ракет ATACMS, які є касетними боєприпасами, що викидають 950 бомб над місцем вибуху.

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Ця модифікація має обмежений радіус дії, проте цього може бути достатньо, щоб завдавати ударів по основних російських базах на території України. Також США, як кажуть джерела газети, поставили умову — не бити по рф.

Зброю доставляли таємно, щоб вона не стала ціллю росії. Водночас Україна хотіла застати росіян зненацька своїми ударами великої дальності.