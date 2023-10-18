NYT: США передали Україні близько 20 ракет ATACMS
- Автор:
- Ліза Бровко
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Сполучені Штати передали Україні близько 20 далекобійних ракет ATACMS.
Про це пише газета New York Times із посиланням на двох західних чиновників.
За словами джерел, Україна отримала версію ракет ATACMS, які є касетними боєприпасами, що викидають 950 бомб над місцем вибуху.
Ця модифікація має обмежений радіус дії, проте цього може бути достатньо, щоб завдавати ударів по основних російських базах на території України. Також США, як кажуть джерела газети, поставили умову — не бити по рф.
Зброю доставляли таємно, щоб вона не стала ціллю росії. Водночас Україна хотіла застати росіян зненацька своїми ударами великої дальності.
- У ніч проти 17 жовтня українські війська вдарили по аеродромах поблизу окупованих Бердянська та Луганська. У Силах спецоперацій заявили, що на обох летовищах знищили 9 гелікоптерів різних модифікацій, спецтехніку, пускову установку ППО, склад боєприпасів. Також пошкоджені злітні смуги.
- Згодом російські пабліки та воєнкори почали поширювати фото касетного суббоєприпасу, знайденого на місці удару по аеродромі в Бердянську. Він дуже схожий на касетний М74, який є в ракетах ATACMS.
- Раніше західні медіа писали, що адміністрація Джо Байдена вирішила передати Україні невелику кількість касетних ATACMS, але публічно про передачу не оголошуватимуть.
- Увечері 17 жовтня газета The Wall Street Journal підтвердила застосування Україною далекобійних ракет ATACMS. Посилаючись на джерела, там вказали, що США таємно відправили невелику партію ракет із радіусом дії близько 160 кілометрів. Таку дальність ураження (до 165 км) має базова версія MGM-140A ATACMS Block 1 із касетною бойовою частиною, що налічує 950 бомб типу M74.
- Тим часом російські воєнкори опублікували ще одну партію фото уламків ракети, що атакувала аеродром Бердянська. Це таки MGM-140A ATACMS Block 1. На корпусі ракети добре видно маркування.