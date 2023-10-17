WSJ: Україна вперше застосувала далекобійні ракети ATACMS
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Газета The Wall Street Journal теж пише про перший випадок застосування Україною далекобійних ракет ATACMS. Посилаючись на джерела, вона повідомляє, що США таємно відправили невелику партію ракет із радіусом дії близько 160 кілометрів.
Таку дальність ураження (до 165 км) має базова версія MGM-140A ATACMS Block 1 із касетною бойовою частиною, що налічує 950 бомб типу M74.
Російські воєнкори тим часом опублікували ще одну партію фото уламків ракети, що атакувала аеродром Бердянська. Це все ж MGM-140A ATACMS Block 1. На корпусі ракети добре видно маркування.
- У ніч на 17 жовтня українські війська вдарили по аеродромах поблизу окупованих Бердянська та Луганська. У Силах спецоперацій заявили, що на обох летовищах знищили 9 гелікоптерів різних модифікацій, спецтехніку, пускову установку ППО, склад боєприпасів. Також пошкоджені злітні смуги.
- Згодом російські пабліки та воєнкори почали поширювати фото касетного суббоєприпасу, знайденого на місці удару по аеродромі в Бердянську. Він дуже схожий на касетний М74, який є в ракетах ATACMS.
- Раніше західні медіа писали, що адміністрація Джо Байдена вирішила передати Україні невелику кількість касетних ATACMS, але публічно оголошувати про передачу не будуть.
- Удень 17 жовтня президент Володимир Зеленський після Ставки головнокомандувача заявив про «ефективну зброю» від партнерів, яка «знищує логістику і бази окупантів», але не уточнив, що мав на увазі.