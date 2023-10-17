Ізраїль заявив про ліквідацію голови ради ХАМАС, який відповідав за бранців

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Армія Ізраїлю заявила про ліквідацію голови ради ХАМАС Усами Мазіні, який відповідав за бранців. Його вбили авіаударом. Газета The Wall Street Journal називає бойовика головним переговорником щодо заручників.

Про це пише пресслужба Israel Defense Forces.

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Представник ХАМАС заявив, що бойовики утримують у заручниках від 200 до 250 людей. Водночас ізраїльська армія повідомила, що в полоні у терористів — 199 людей.

Також ХАМАС напередодні показав одну з заручниць, яку викрали з фестивалю Nature Party. Дівчина отримала поранення руки, її прооперували в лікарні сектора Гази. За даними медіа, це 21-річна Міа Шем.

Ізраїль продовжує бити по секторі Гази. У ЦАХАЛ заявили, що атакували за сьогодні понад 200 цілей. Також там кажуть, що в самому місті Газа залишаються приблизно 100 тисяч людей, попри заклики виходити на південь ексклаву.

ЦАХАЛ обстрілює південний Ліван після того, як щонайменше троє ізраїльтян отримали поранення під час обстрілу селища Метула протитанковими ракетами.