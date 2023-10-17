ЦАХАЛ продовжує били по обʼєктах «Хезболли» в Лівані. Президент США Джо Байден відвідає Ізраїль. Що сталося за ніч

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IDF

Уночі проти 17 жовтня Ізраїль завдав ударів по обʼєктах «Хезболли» в Лівані.

Від початку війни в Ізраїлі 7 жовтня, через зіткнення на ізраїльсько-ліванському кордоні загинули близько 10 озброєних людей з ліванського боку, а також журналіст Reuters і двоє цивільних. З ізраїльської сторони — щонайменше двоє загиблих.

У Тель-Авіві та багатьох інших містах центрального Ізраїлю вночі лунала ракетна тривога. У Сдероті ракета ХАМАС влучила у житловий будинок, людей всередині не було. У секторі Гази повідомляють про атаку ЦАХАЛ на міста Рафах і Хан-Юніс. Відомо про 71 загиблого.

Президент США Джо Байден 18 жовтня приїде в Ізраїль. Про це оголосив держсекретар США Ентоні Блінкен після восьмигодинної зустрічі з премʼєр-міністром Біньяміном Нетаньягу та його військовим кабінетом у Тель-Авіві.

Видання Wall Street Journal із посиланням на американських чиновників писало, що Пентагон готується розгорнути 2 000 військових в Ізраїлі для небойової допомоги. За даними журналістів, американські бійці виконуватимуть консультативні функції та надаватимуть медичну підтримку.

The New York Times із посиланням на три джерела повідомляє, що Ізраїль попросив у США $10 мільярдів екстреної військової допомоги. Пакет допомоги, що наразі розробляє Конгрес у координації з Білим домом, крім Ізраїлю, включатиме кошти для України і Тайваню.

Голова Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати не ставлять «жодних умов» для надання військової допомоги Ізраїлю.

«Вони мають право захищати себе. Вони мають право переслідувати цю терористичну загрозу, і ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб допомогти їм у цьому», — сказав Кірбі.

Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив, що США та Ізраїль погодилися розробити план, який дозволить надавати гуманітарну допомогу цивільним у Газі. За даними Al Arabia, понад 100 вантажівок із гуманітарною допомогою чекають на кордоні з Єгиптом.