ЄС запускає операцію «гуманітарний повітряний міст» для доставки допомоги в Газу
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Європейський Союз запускає операцію «гуманітарний повітряний міст» — це кілька рейсів до Єгипту, аби доставити вантажі гуманітарним організаціям, що перебувають у секторі Гази.
Про це ЄС оголосив 16 жовтня.
Перші два рейси будуть цього тижня і доставлятимуть гуманітарні вантажі ЮНІСЕФ, включаючи предмети для укриттів, ліки та гігієнічні набори. Додаткові предмети першої необхідності з екстрених запасів ЄС доступні та готові до відправлення гуманітарним партнерам, тільки-но вони про це попросять.
Євросоюз потроїв свою гуманітарну допомогу цивільним у секторі Гази і перевищив фінансування на суму €75 мільйонів. ЄС надає гуманітарну допомогу нужденним палестинцям з 2000 року, підтримуючи вразливі сімʼї, які постраждали від надзвичайних ситуацій.
- 7 жовтня сили ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Ізраїль у відповідь почав бомбардування сектора Гази. З ізраїльського боку вже щонайменше 1 400 загиблих, з палестинського — майже 2 700. Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до 12, ще 8 вважаються зниклими безвісти. ООН заявляла про численні порушення прав людини з обох сторін.
- Увечері 13 жовтня перші підрозділи ізраїльської піхоти й танки увійшли до сектора Гази. Вони зачищатимуть територію і шукатимуть заручників у рамках «локального рейду». Углиб Гази ЦАХАЛ поки що не заходив. The New York Times із посиланням на джерела в ЦАХАЛ повідомляв, що наземну операцію в секторі Гази відклали на кілька днів, зокрема, через несприятливу погоду.