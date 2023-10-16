«Не найкращий час». Зеленський хотів приїхати в Ізраїль разом із Блінкеном, але йому відмовили
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Офіс президента України / Facebook
Президент України Володимир Зеленський минулого тижня під час візиту у Європі хотів на знак солідарності прилетіти в Ізраїль разом із державним секретарем США Ентоні Блінкеном. В Ізраїлі Зеленському заявили, що «зараз — не найкращий час».
Про це повідомило ізраїльське видання Ynet із посиланням на джерела.
Медіа припускає, що Зеленський може приїхати до Ізраїлю під час чергової поїздки Європою.
7 жовтня, коли ХАМАС атакував Ізраїль, Зеленський заявив, що Ізраїль має повне право на захист від терору, як і будь-яка інша держава, «жодної підтримки терористам». 11 жовтня Зеленський під час спілкування із журналістами закликав всіх лідерів відвідати Ізраїль і продемонструвати свою підтримку людям.
- 7 жовтня сили ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Ізраїль у відповідь почав бомбардування сектора Гази. З ізраїльського боку вже щонайменше 1 400 загиблих, з палестинського — майже 2 700. Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до 12, ще 8 вважаються зниклими безвісти. ООН заявляла про численні порушення прав людини з обох сторін.
- Увечері 13 жовтня перші підрозділи ізраїльської піхоти й танки увійшли до сектора Гази. Вони зачищатимуть територію і шукатимуть заручників у рамках «локального рейду». Углиб Гази ЦАХАЛ поки що не заходив. The New York Times із посиланням на джерела в ЦАХАЛ повідомляв, що наземну операцію в секторі Гази відклали на кілька днів, зокрема, через несприятливу погоду.