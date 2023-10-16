В Україну повернулися чотири дитини, яких депортувала росія
- Автор:
- Ліза Бровко
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Annie Spratt / Unsplash
В Україну повернулися чотири дитини, яких депортувала росія під час війни.
Про це написав керівник Офісу президент Андрій Єрмак.
Повернулися троє хлопчиків — шести, трьох і дев’яти років, а також 17-річна дівчина.
«Продовжуємо реалізовувати план дій Президента Bring Kids Back UA. Володимир Зеленський поставив задачу повернути всіх наших дітей. Працюємо. Росія ж має бути покарана за геноцид», — написав керівник ОП.
Раніше агенція Reuters писала, що повернути депортованих українських дітей з росії допомагає Катар. Там зазначали, що цього тижня катарським дипломатам у Москві передадуть трьох українських дітей, яких вивезли до росії. Повернення перших дітей перевірить систему, створену Катаром після місяців переговорів із Києвом і Москвою.
- 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої при президенті рф з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у тому, що вони керували депортацією українських дітей до росії — це воєнний злочин. Дітей вивозили без дозволу родичів і України, в росії їм надавали громадянство. Для цього путін ухвалив низку указів, які спростили ці процедури, а Львова-Бєлова виконувала його розпорядження. Разом із батьками в росію могли депортувати до 150 тисяч дітей. Міжнародний суд упʼяте за свою історію видає такий ордер чинному президенту.
- За даними державного порталу «Діти війни», станом на 13 вересня офіційно Україна змогла підтвердити депортацію 19 546 дітей, повернути вдалося 386. Дитячий омбудсмен України Дарʼя Герасимчук заявляла, що, оскільки частина території України перебуває в окупації й влада не має туди доступу, може йтися про кілька сотень тисяч викрадених дітей.