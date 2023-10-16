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В Україну повернулися чотири дитини, яких депортувала росія під час війни.

Про це написав керівник Офісу президент Андрій Єрмак.

Повернулися троє хлопчиків — шести, трьох і дев’яти років, а також 17-річна дівчина.

«Продовжуємо реалізовувати план дій Президента Bring Kids Back UA. Володимир Зеленський поставив задачу повернути всіх наших дітей. Працюємо. Росія ж має бути покарана за геноцид», — написав керівник ОП.

Раніше агенція Reuters писала, що повернути депортованих українських дітей з росії допомагає Катар. Там зазначали, що цього тижня катарським дипломатам у Москві передадуть трьох українських дітей, яких вивезли до росії. Повернення перших дітей перевірить систему, створену Катаром після місяців переговорів із Києвом і Москвою.