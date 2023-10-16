Катар поверне з росії трьох українських дітей

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Цього тижня катарським дипломатам у Москві передадуть трьох українських дітей, яких вивезли до росії. Це частина механізму, який створив Катар для повернення дітей в Україну.

Про це представник Катару повідомив Reuters.

Днями Катар уже посприяв поверненню ще однієї української дитини семи років, яка воззʼєдналася зі своєю бабусею та прямує в Україну через Естонію. Тепер до України повертатимуть 2-річного і 9-річного хлопчиків та дівчинку 17 років.

Катарські дипломати супроводжуватимуть дітей через кордон з Естонією, Латвією чи Білоруссю або до Катару на чартерному літаку перед поверненням в Україну.

Повернення перших чотирьох дітей перевіряє систему, створену Катаром після місяців переговорів із Києвом і Москвою. Державний міністр Катару з питань міжнародного співробітництва Аль Хатер сказав, що це лише перший крок.

Уповноважена з прав дитини рф Марія Львова-Бєлова надала короткий початковий список українських дітей, яких потрібно повернути, команді катарських дипломатів. Вони перевірили кожну дитину.