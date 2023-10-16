Офіс Нетаньягу заперечує домовленість про припинення вогню на півдні сектора Гази

Новини

Mark Wilson / Getty Images

Офіс премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу заперечує домовленість про припинення вогню на півдні сектора Гази.

Про це пише Reuters.

«Наразі в Газі немає режиму припинення вогню, гуманітарна допомога не може дістатися до Гази, а іноземці не можуть залишити сектор Гази», — повідомили в офісі голови уряду Ізраїлю.

Раніше Reuters із посиланням на офіційні джерела в Єгипті повідомило, що США, Єгипет та Ізраїль домовилися про припинення вогню на півдні сектора Гази.

За даними агентства, припинення вогню мало початися о 09:00 за київським часом.

Співрозмовники Reuters також повідомили, що прикордонний пункт «Рафах» між Єгиптом і сектором Гази відкриють сьогодні, 16 жовтня. Він мав працювати до 14:00 за київським часом. Через нього планували доставити гуманітарну допомогу та евакуювати власників іноземних паспортів.

Що відбувається в Ізраїлі?

7 жовтня сили ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Ізраїль у відповідь почав бомбардування сектора Гази. З ізраїльського боку вже щонайменше 1 400 загиблих, з палестинського — понад 2 600. Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до 12, ще 8 вважаються зниклими безвісти. У секторі Гази наразі перебувають майже 260 українців.

Увечері 13 жовтня перші підрозділи ізраїльської піхоти й танки увійшли до сектора Гази. Вони зачищатимуть територію і шукатимуть заручників у рамках «локального рейду». Углиб Гази ЦАХАЛ поки що не заходив. The New York Times із посиланням на джерела в ЦАХАЛ повідомляв, що наземну операцію в секторі Гази відклали на кілька днів, зокрема, через несприятливу погоду.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Ізраїль відновив водопостачання на півдні сектора Гази. За його словами, про це повідомила ізраїльська влада.

За даними гуманітарного управління ООН, запасів палива в усіх лікарнях у секторі Гази вистачить ще приблизно на 24 години.