Ізраїль заявив про ліквідацію ще одного командувача ХАМАС у секторі Гази

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ЦАХАЛ вночі 14 жовтня ліквідував командувача т. зв. сил нухба в батальйоні ХАМАС «Південний Хан Юніс» Білала аль-Кедру.

Ізраїльські військові літаки завдали удару по будівлі в секторі Гази, де був Білал аль-Кедра. Разом з ним загинули й інші бойовики ХАМАС та руху Ісламського джихаду в Палестині.

Як повідомляє Армія оборони Ізраїлю, убитий командувач ХАМАС відповідав за вторгнення бойовиків у кібуци Нірім і Нір-Оз неподалік сектора Гази. Там відбувалися масові розстріли цивільних. Над цими кібуцами Ізраїль відновив контроль уже надвечір 7 жовтня.

Армія оборони Ізраїлю також стверджує, що протягом ночі уразила понад 100 цілей, включаючи командні пункти ХАМАС, військові комплекси, десятки ракетних установок, пункти запуску протитанкових ракет і спостережні пункти, а ще командні пункти Ісламського джихаду.