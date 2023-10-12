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США запровадили санкції проти компаній і кораблів, що порушили цінову межу на російську нафту

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Сполучені Штати Америки запровадили санкції через порушення цінової стелі на російську нафту.

Про це повідомили у Мінфіні США.

Під обмеження потрапили:

«Сьогоднішні дії демонструють наше незмінне зобовʼязання зменшити ресурси росії для її війни проти України та забезпечити дотримання обмеження цін», — сказав заступник міністра фінансів Воллі Адеємо.