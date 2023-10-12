США запровадили санкції проти компаній і кораблів, що порушили цінову межу на російську нафту
- Автор:
- Анна Холоднова
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Сполучені Штати Америки запровадили санкції через порушення цінової стелі на російську нафту.
Про це повідомили у Мінфіні США.
Під обмеження потрапили:
- Компанія Lumber Marine SA, що базується в Обʼєднаних Арабських Еміратах. Вона володіє танкером СКФ «Приморʼя», який транспортував нафту з росії за ціною понад $75 доларів за барель після того, як обмеження цін набуло чинності.
- Компанія Ice Pearl Navigation Corp з Туреччини, що володіє танкером Yasa Golden Bosphorus. Цей корабель транспортував сиру нафту ціною вище $80 за барель.
«Сьогоднішні дії демонструють наше незмінне зобовʼязання зменшити ресурси росії для її війни проти України та забезпечити дотримання обмеження цін», — сказав заступник міністра фінансів Воллі Адеємо.
- 4 лютого Рада Євросоюзу офіційно затвердила обмеження цін на нафтопродукти, які експортуються або походять із рф. Гранична ціна російських нафтопродуктів зі знижкою (наприклад, мазут) наразі становить $45 за барель, а для преміальних продуктів, як-от дизельне пальне — $100. Це максимальні ціни, за якими дозволено перевозити морем до третіх країн нафтопродукти з рф. Вони почали діяти з 5 лютого 2023 року.
- Bloomberg виявив дві компанії з Індії та Обʼєднаних Арабських Еміратів, які допомагають росії уникати санкцій, надаючи їй нафтові танкери.
- У серпні США попередили Туреччину про «реальний ризик санкцій», якщо її компанії продовжать допомагати росії з експортом нафти.