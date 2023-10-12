Керівник ГУР Буданов: Росіяни планували штучний викид радіації на Запорізькій АЕС
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Росіяни хотіли влаштувати на окупованій Запорізькій електростанції контрольований викид радіації.
Про це в інтервʼю «Українській правді» розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
«Хотіли штучно створити техногенну катастрофу. Справа не в підриві атомної станції в тому сенсі, як всі розуміють, що там бах — і розлетілася на всі боки радіація. Там набагато цікавіше вони хотіли зробити: штучне перевантаження системи й контрольований викид радіації. Тобто локалізований за місцем. Усі подібні ігри завжди дуже погано закінчуються. На нашу думку, це точно призвело би до реальної ядерної катастрофи», — сказав Буданов, відмовившись розповідати деталі.
Він лише додав, що кризовий момент «ми пройшли», проте є ризик подальших спроб влаштувати катастрофу є. У росіян є всі можливості для цього.
- Російські війська замінували всі підходи до станції та фактично створили з неї військову базу. Більшість українських атомників там змушують працювати, а деяких катують. Росіяни вимагають від них підписувати контракти з «Росатомом». Truth Hounds повідомляв, що на АЕС облаштували катівню.
- Також росіяни використовують станцію для шантажу і неодноразово готували провокації, зокрема мінували дахи енергоблоків, про що повідомляли президент Володимир Зеленський і керівник ГУР Кирило Буданов.