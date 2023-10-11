Борис Джонсон: Парламент Британії підтримає конфіскацію російських активів для України, але для цього потрібен час

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Колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що його країні потрібно конфіскувати російські активи на відбудову України.

Про це він сказав в інтервʼю «Бабелю».

«Після цих подій я не можу навіть уявити, щоб Велика Британія розморозила і повернула назад російські активи. Ці гроші — приблизно $300 мільярдів — використовуватимуть для відбудови України», — додав політик.

На його думку, британський парламент підтримає ідею передати російські активи Україні, але для цього знадобиться час.

«Насправді це питання обговорюють й у Сполучених Штатах. Сенатор-демократ Річард Блюменталь очолює кампанію з цього приводу, і я підтримую його. Я не зовсім розумію, чому міжнародні юристи стурбовані через конфіскацію активів, але ці гроші ніколи не повернуться в росію, тому краще зробити так, щоб вони пішли на відновлення України», — наголосив Джонсон.

Зараз Борис Джонсон міркує, як підштовхнути уряд до того, щоб він запропонував парламенту ідею з конфіскацією.

Хто і як може передати Україні заморожені російські активи

ЄС від початку війни в Україні заморозив активи російського Центрального банку на понад €200 мільярдів. Значна частина цих коштів перебуває на зберіганні в депозитарії Euroclear і принесла вже майже €750 мільйонів прибутку в першому кварталі 2023 року. Крім того, ЄС заморозив €24,1 мільярда активів, які належать росіянам і російським компаніям, що потрапили під санкції. Нещодавно США заморозилище $8 мільярдів російських активів.

Наразі Сполучені Штати та Європейський Союз шукають юридичні можливості використати всі $300 мільярдів заморожених російських активів на користь України. Тим часом Україна розраховує отримати $300—500 мільярдів з таких активів.

7 вересня у США заявили, що вперше передадуть Україні конфісковані активи російських олігархів. Ідеться про $5,4 мільйона, які підуть на підтримку українських ветеранів. Після цього Естонія заявила, що планує стати першою країною в ЄС, яка передасть Україні конфісковані російські активи (€35 мільйонів).