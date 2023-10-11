СБУ викрила двох чоловіків, які навели російський «Іскандер» на село Гроза

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Яків Ляшенко / "Бабель"

Служба безпеки України викрила двох чоловіків, які навели російський комплекс «Іскандер» на кафе-магазин у селі Гроза в Харківській області.

Про це «Бабелю» повідомив речник управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, це двоє місцевих жителів — 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон. Під час окупації області вони працювали на росіян у лавах окупаційного «управління внутрішніх справ». Там одного з них призначили «водієм конвойної групи», а іншого — «інспектором дорожньо-патрульної служби».

Після звільнення області чоловіки із сімʼями втекли до росії, звідки сформували мережу інформаторів. Вони втемну або під виглядом дружніх розмов використовували своїх родичів, сусідів і знайомих з деокупованих міст і селищ Харківщини, щоб у листуванні дізнаватися в них про події в області, заходи та позиції військових.

Про Грозу, вважає слідство, Мамони почали збирати інформацію на початку жовтня. Вони знали, що в місцевому магазині-кафе будуть поминки по загиблому військовому. При цьому вони розуміли, що від атаки обовʼязково загинуть мирні мешканці — їхні знайомі із села Гроза, зокрема й ті, хто надавав їм інформацію.

Дізнавшись точну адресу і час заходу, Володимир Мамон передав ці дані російським окупантам для прицільного удару.

Також СБУ опублікували листування Мамонів зі знайомими. З неї випливає, що їм допомагав чоловік, підписаний як «Діма».

Мамонам заочно оголосили про підозру в держзраді та посібництві в порушенні законів війни (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 438 КК). Наразі чоловіків шукають.