«Намагався залякати». Борис Джонсон розказав про розмову з путіним перед вторгненням рф в Україну

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Експремʼєр Британії Борис Джонсон розмовляв із президентом рф путіним на початку лютого 2022 року — за кілька тижнів до початку повномасштабної війни. Під час розмови путін намагався залякати британського політика.

Про це Джонсон розказав в інтервʼю «Бабелю».

У розмові путін заявив Джонсону, що не збирається нападати на Україну, і обурювався, що Україна хоче приєднатися до НАТО.

«Я сказав те, що на той момент було правдою: що Україна не приєднається до НАТО найближчим часом, бо багато інших країн ― французи, німці, угорці ― проти. Я казав, що Україна для нього не загроза. Путін уточнив, що означає «найближчим часом» ― наступного місяця, наступного року. Він намагався змусити мене сказати, що Україна ніколи не приєднається до НАТО. Я не міг так сказати, бо не вірив у це», — додав Джонсон.

Однак зараз, за його словами, аргументів проти вступу України в НАТО немає, бо раніше країну не брали через страх перед путіним, і «це призвело до найгіршої за 80 років війни в Європі».

«Ще під час цієї розмови путін грався зі мною. Він намагався представити цей конфлікт як ядерне протистояння між росією і НАТО. Він неоднозначно пожартував, мовляв, «я не хотів би завдати тобі шкоди ядерною зброєю, Борисе». Тобто він натякав, що це може статися випадково і такі помилки нікому не потрібні. Він намагався залякати», — наголосив Джонсон.

Британський експремʼєр вважає, що насправді вторгнення росії відбулося не через НАТО, а через «нелюбов до України й страх, що вона обере інший, відмінний від росії шлях» — путін хотів придушити українську свободу і відбудувати радянську імперію.