У селі Гроза після обстрілу росіян шестеро дітей залишилися сиротами

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Яків Ляшенко / "Бабель"

У селі Гроза Харківської області, в яке росія влучила «Іскандером» і вбила 53 людини, шестеро дітей залишилися сиротами, ще пʼятеро — напівсиротами.

Про це «Бабелю» 10 жовтня повідомив начальник Шевченківської селищної військової адміністрації Купʼянського району Харківської області Сергій Старіков.

«Поки у нас є контакти людей, які взяли цих дітей під опіку. Це не законна опіка, а родичі взяли доглядати. Офіційну опіку будуть оформлювати після похорону. В основному дідусі та бабусі залишилися в дітей, загинули батьки. Є тітки та дядьки. Дітей, у яких взагалі нікого немає з родичів, немає», — розповів Сергій Старіков.

Також він повідомив, що військова адміністрація селища виплачує компенсації родинам — 30 тисяч на загиблого і 50 тисяч на кожного пораненого.