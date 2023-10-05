Україна призупинила розгляд скарги в СОТ на Польщу, Угорщину і Словаччину

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Укрінформ

Заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка заявив, що Київ призупинив розгляд скарги на Польщу, Угорщину і Словаччину у Світовій організації торгівлі.

Про це він сказав журналістам у Брюсселі, пише Інтерфакс-Україна.

«Це взагалі питання функціонування торгівлі між Україною та ЄС. Ми бачимо, що ця проблема [експорту української агропродукції] буде усунута в найближчі тижні та місяці. Буде багато новин про те, як змінюється режим ліцензування тощо. Це буде дуже активна робота», — анонсував Качка.

Він підкрелив, що зараз Україна проводить консультації, але не спір у СОТ.

«Ми не у спорі — ми не оформляли робочий орган для ведення спору, ми на стадії консультацій. Ми направили [до СОТ] цю справу, для консультацій є 60 днів», — пояснив він.

За словами Качки, Київ уже врегулював питання митного оформлення товарів, які йдуть транзитом через пʼять сусідніх країн. Урядовець назвав це великим спільним досягненням.

Говорячи про ситуацію з Польщею, Качка висловив сподівання, що сторони зможуть повернутися до обговорення експорту агропродукції після виборів.