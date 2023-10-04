CNN: У Заходу закінчуються боєприпаси для України

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Reuters

Представики НАТО і Великої Британії попередили, що у західних військових закінчуються боєприпаси для України, і закликали збільшити виробництво.

Про це пише CNN.

«Ми віддаємо Україні системи озброєння, це чудово, і боєприпаси, але не з повних складів. Ми почали віддавати з наполовину або менше заповнених складів у Європі», — сказав глава військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер. За його словами, ці запаси зараз вичерпуються.

Міністр Збройних сил Великої Британії Джеймс Хіппі заявив, що допомога Києву має тривати.

«Ми маємо підтримувати Україну в боротьбі сьогодні ввечері, завтра, післязавтра», — сказав він і закликав збільшити виробництво боєприпасів.

Аналітики попереджають, що Сполучені Штати та їхні союзники надсилають в Україну широкий спектр боєприпасів, але їх виробляють і доставляють недостатньо швидко.

«Нездатність забезпечити своєчасні закупівлі та поставки може підірвати важливі українські операції з повернення територій або захисту від потенційних майбутніх російських наступів», — написав заступник міністра оборони США Майкл МакКорд у листі до керівництва Конгресу.

За його словами, без додаткового фінансування Штатам доведеться відкласти або скоротити допомогу Україні, щоб зосередитися на термінових потребах Києва.