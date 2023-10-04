Греція запропонувала Україні свої порти для експорту зерна

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На зустрічі в Києві міністр закордонних справ Греції Джордж Герапетріт заявив, що Греція готова надати альтернативний маршрут для українського зерна через свої порти Салоніки й Александруполіс.

Про це пише Ekathimerini.

Видання зазначає, що раніше грецький уряд обговорив цей план із партнерами в ЄС і поза блоком. Він передбачає транспортування продукції залізницею через Румунію та Болгарію до Салонік і Александруполісу.

Існують також альтернативні маршрути через Балтійське й Адріатичне моря. Польща разом із Литвою виступає за Балтійський маршрут. Адріатичний варіант зосереджений на хорватському порту Рієка. Зерно хочуть транспортувати туди потягом через Угорщину і Словаччину.