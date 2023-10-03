Маркетингова агенція з Флориди подала позов на компанію Ілона Маска через назву X

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Маркетингова агенція X Social Media подала позов до суду на компанію Ілона Маска X, раніше відому як Twitter. Позивач стверджує, що схожість назв може заплутати споживачів.

Про це пише Reuters.

У позові також ідеться, що агентство використовує назву X Social Media з 2016 року та володіє відповідною федеральною торговою маркою. Компанія заявила, що ребрендинг Twitter вже заплутав їхніх клієнтів і став причиною втрати прибутку.

X Social Media вимагає від компанії Маска припинити використовувати назву X і вимагає також грошової компенсації.

X Social Media із Віндерміру, штат Флорида, — це агентство, яке спеціалізується на судових процесах щодо масових збитків. Його заснували в 2015 році.