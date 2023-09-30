Спецоперація «Бариня»: російський лейтенант для ГУР вивів у полон 11 військових рф

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Укрінформ

Головне управління розвідки Міноборони провело вдалу операцію з вербування російського лейтенанта, який за три місяці вмовив здатися в полон 11 військовослужбовців рф.

Про це стало відомо на пресконференції представника ГУР Андрія Юсова і російського лейтинанта Данила Алфьорова, передає Укрінформ.

За словами Юсова, спецоперація мала назву «Бариня». Алфьоров співпрацював з українськими спецслужбами з червня цього року. Переконані ним російські військові здавалися в полон кількома групами. Коли була загроза життю Алфьорова, його евакуювали на підконтрольну Україні територію.

Сам лейтенант розповів, що звʼязався з українською стороною завдяки проєкту «Хочу жить».

«Українська сторона запропонувала мені знайти військовослужбовців рф, які хочуть здатися в полон за програмою «Хочу жить». За період співпраці мені вдалося вивести в полон три групи військових. Після того як мене почали підозрювати, я сказав куратору з «Хочу жить», що виходжу. Потрапивши на територію України, зустрівши українські ССО [Сили спецоперацій], я пройшов всі процедури, передбачені для військових рф, які здалися в полон», — розповів Алфьоров.