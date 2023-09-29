Швейцарія виділяє $109 млн на розмінування України

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Федеральна рада Швейцарії схвалила пакет допомоги для України — країна виділила $109 мільйонів на розмінування.

Про це пише Reuters.

Ці гроші Україна отримає протягом 2024—2027 років. Витрати у рівних частинах покриватимуть Міністерство оборони, цивільного захисту та спорту (DDPS) і Федеральний департамент закордонних справ (FDFA).

Швейцарія вже бере участь у роботах з розмінування в Україні та виділила близько $16 мільйонів у 2022 та 2023 роках.