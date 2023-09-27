Справа геноциду: Україна чекає на розгляд її позову проти росії по суті

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The International Court of Justice / "Бабель"

Агент України в Міжнародному суді ООН Антон Кориневич заявив, що росія використала суд як майданчик для пропаганди, проте українська сторона сподівається, що в Гаазі ухвалять рішення і перейдуть до розгляду позову України проти росії по суті.

Про це передає кореспондентка «Бабеля» Оксана Коваленко з Гааги.

«Саме суд має вирішити це питання і визначити, чи має він юрисдикцію у справі. Для нас важливо, що ми використовуємо цей суд як суд права. Ми аргументуємо міжнародним правом і фактами. Ми не використовуємо це як майданчик для політичних маніфестацій і для пропагандистських заяв, які робляться для того, щоб показати їх внутрішньому суспільству», — зазначив Кориневич.

За його словами, росія використала суд як пропагандистську платформу, і «сьогоднішній ко-агент України чудово про це згадав у своєму заключному слові».

Кориневич додав, що протягом двох тижнів українська сторона надала всю інформацію, яка потрібна суду для винесення рішення і переходу до стадії розгляду справи по суті.

«Ми будемо чекати на проголошення судових рішень і сподіваємося, що справа перейде до розгляду по суті. Ми вважаємо, що така велика зацікавленість держав [на стороні України виступили 32 держави], яка показала, що інтерпретація Конвенції про геноцид дійсно є питанням для міжнародної спільноти, і ми вважаємо, що це також є важливою особливістю цієї справи», — наголосив він.

Відповідаючи на запитання журналістів, коли саме можна чекати рішення суду, Кориневич сказав, що вдячний суду за прискорене правосуддя, яке той демонстрував.

«Тому ми сподіваємося, що суд не втратить швидкості в цій справі, розуміючи, що насправді це дуже важливо не тільки для України, але й для міжнародної спільноти», — заявив агент.