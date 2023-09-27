АЗС Glusco перейшла в управління «Укрнафти»

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пресслужба Glusco

Агентство з розшуку та менеджменту активів передало в управління «Укрнафти» активи мережі АЗК Glusco, яка раніше належала держзраднику Віктору Медведчуку.

Про це пише пресслужба АРМА.

За умовами договору, мінімальний гарантований платіж складатиме пʼять мільйонів гривень. Також компанія переказуватиме до державної скарбниці 85% від чистого прибутку.