Морський лід навколо Антарктиди досяг рекордно низького рівня
- Автор:
- Ліза Бровко
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Морський лід, який огортає океан навколо Антарктиди, досяг рекордно низького рівня цієї зими.
Про це повідомив Національний центр даних США про сніг і лід (NSIDC), передає Reuters.
Дослідники попереджають, що така ситуація негативно вплине, зокрема, на пінгвінів , які розмножуються і вирощують дитинчат на морському льоду.
Танення льоду також прискорює глобальне потепління, зменшуючи кількість сонячного світла, яке білий лід відбиває назад у космос.
Площа морського льоду в Антарктиді досягла мінімуму цього року 10 вересня, коли він покривав 16,96 мільйона квадратних кілометрів, що є найнижчим зимовим показником з початку супутникових записів у 1979 році.
У південній півкулі, де розташована Антарктида, вересень — це найхолодніший місяць, коли морський лід зазвичай досягає максимуму.
- У серпні в Антарктиді загинули майже 10 тисяч пташенят імператорських пінгвінів через розкол льоду, який спричинило глобальне потепління.
- У липні вчені зафіксували, що Антарктида втратила безпрецедентно багато морського льоду — завбільшки з Аргентину.
- Науковці також виявили, що тепла вода проникає всередину льодовика Судного дня в Антарктиді та пришвидшує його танення. Якщо він розтане, це підніме рівень Світового океану на понад пів метра і дестабілізує сусідні льодовики, а це може призвести до підвищення рівня Світового океану на три метри.