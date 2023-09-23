Bluesky отримав рекордний трафік після заяви Ілона Маска про платну підписку на X для всіх

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Asael Peña / Unsplash

Соціальна мережа Bluesky отримала рекордну кількість щоденних активних користувачів після того, як Ілон Маск заявив про можливу обовʼязкову платну підписку на X (Twitter) для всіх.

Про це пише Tech Crunch.

Ілон Маск сказав, що планує в такий спосіб боротися з «великими арміями ботів», однак користувачам платформи, імовірно, це не сподобалося, від чого виграв Bluesky.

У звітах аналітичних платформ йдеться, що застосунок Bluesky для Android мав пів мільйона активних користувачів щодня, коли Маск зробив заяву, а після неї трафік виріс на 20,6%. Даних щодо користувачів iOS поки що немає. Очікується, що тенденція буде такою ж.

Такий потік нових користувачів навіть змусив Bluesky на деякий час припинити реєстрацію, оскільки вебсайт упав під напливом трафіку. Схожа ситуація трапилася два місяці тому — також після нововведень Ілона Маска у Twitter.