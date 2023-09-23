Bluesky отримав рекордний трафік після заяви Ілона Маска про платну підписку на X для всіх
- Автор:
- Ліза Бровко
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Asael Peña / Unsplash
Соціальна мережа Bluesky отримала рекордну кількість щоденних активних користувачів після того, як Ілон Маск заявив про можливу обовʼязкову платну підписку на X (Twitter) для всіх.
Про це пише Tech Crunch.
Ілон Маск сказав, що планує в такий спосіб боротися з «великими арміями ботів», однак користувачам платформи, імовірно, це не сподобалося, від чого виграв Bluesky.
У звітах аналітичних платформ йдеться, що застосунок Bluesky для Android мав пів мільйона активних користувачів щодня, коли Маск зробив заяву, а після неї трафік виріс на 20,6%. Даних щодо користувачів iOS поки що немає. Очікується, що тенденція буде такою ж.
Такий потік нових користувачів навіть змусив Bluesky на деякий час припинити реєстрацію, оскільки вебсайт упав під напливом трафіку. Схожа ситуація трапилася два місяці тому — також після нововведень Ілона Маска у Twitter.
- У 2023 році колишній виконавчий директор Twitter Джек Дорсі запустив альтернативу Twitter — соцмережу Bluesky. Щоб приєднатися до неї, користувачу потрібно подати заявку до списку очікування або отримати код запрошення від друга.
- Власник Twitter Ілон Маск 1 липня вирішив обмежити кількість публікацій на день, які бачать користувачі. Спочатку верифіковані користувачі могли бачити 6 тисяч повідомлень на день, неверифіковані — 600, а нові неверифіковані — 300.
- Згодом Маск опублікував новий твіт. Він трішки збільшив кількість публікацій. Верифіковані користувачі будуть бачити 8 тисяч повідомлень, неверифіковані — 800, а нові неверифіковані — 400. Потім Ілон Маск уже втретє змінив ліміти. Верифіковані користувачі, які заплатили за «синю галочку» Twitter Blue, можуть бачити 10 тисяч твітів, неверифіковані — не більше за тисячу повідомлень на день, а нові акаунти — щонайбільше 500 публікацій.