Канада долучиться до навчання українських пілотів на F-16
- Автор:
- Софія Телішевська
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Air Force USA
Канада надасть довгострокову допомогу Україні на 650 мільйонів канадських доларів (приблизно $482,6 мільйона), вона розрахована на 3 роки.
Премʼєр Джастін Трюдо оголосив у парламенті, що частина грошей піде на будівництво 50 бронемашин і 50 санітарних машин.
Також країна направить свої інструкторів і техніків навчати українських пілотів на F-16.
«Ми скеруємо інструкторів для навчання українських льотчиків і обслуговувального персоналу на F-16, аби максимізувати використання переданих винищувачів», — оголосив Трюдо.
- Навчання українських пілотів вже почалися в Данії, Британії, а в Румунії домовилися створити тренувальний центр. У жовтні навчання пілотів почнеться у США. Франція теж приєднається до підготовки пілотів. Передати літаки Україні вже погодилися Нідерланди, Данія та Норвегія. Нідерланди передадуть Україні всі свої (загалом 42) F-16, однак «невелика частина» буде для навчань. Данія передасть Україні 19 винищувачів F-16 і очікує, що перша партія надійде ближче до Нового року. Кількість літаків, які передасть Норвегія, поки ще невідома.
- Очікується, що досвідчені українські пілоти зможуть пройти навчання на F-16 за три місяці.