Міноборони росії: Війська Нагірного Карабаху почали здавати зброю і техніку

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Stanislav Krasilnikov / Contributor

Міністерство оборони росії заявило, що збройні підрозділи невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки почали здавати озброєння та військову техніку. Про це повідомляють держмедіа рф.

«На виконання досягнутих домовленостей збройні формування Карабаху почали здавати озброєння під контролем російських миротворців», — заявили у відомстві.

Уже нібито здали шість одиниць бронетехніки, понад 800 одиниць стрілецької зброї та протитанкових засобів, а також майже 5 000 боєприпасів.

Крім того, у військовому відомстві рф прозвітували про доставку російським контингентом понад 50 тонн гуманітарних вантажів для цивільних вірмен Нагірного Карабаху, зокрема через Лачинський коридор, який був заблокований протягом 10 місяців.

Роззброєння військ Нагірного Карабаху було однією з умов припинення вогню. Азербайджан також вимагав розпустити так звану владу НКР.