Україна і Польща домовилися знайти рішення щодо зерна
- Автор:
- Ліза Бровко
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Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський домовився з польським колегою Робертом Телусом знайти рішення щодо імпорту зерна, яке враховує інтереси обох країн.
Про це пише пресслужба Мінагрополітики.
Міністри обговорили зернову кризу та українську пропозицію врегулювання ситуації. Скоро країни напрацюють варіант взаємодії з питань експорту.
Наступні переговори продуть найближчими днями. На них обговорять підготовлені питання від обох сторін. А поляки тим часом вивчать український план експорту та підготують свої пропозиції до нього.
- 28 квітня 2023 року Єврокомісія досягла угоди з Польщею, Болгарією, Угорщиною, Румунією і Словаччиною щодо імпорту української агропродукції до ЄС. З 2 травня до 5 червня діяла заборона на вільний обіг українських пшениці, кукурудзи, ріпаку і насіння соняшнику в цих пʼяти країнах. Потім угоду продовжили до 15 вересня. Ембарго ввели через те, що фермери з Польщі та інших країн виходили на акції протесту. Аграрії скаржилися, що українське зерно осідає в країнах, його не експортують далі, через що різко впали закупівельні ціни на зернові.
- 15 вересня Єврокомісія не стала продовжувати дію ембарго на українське зерно. Польща заявила, що продовжить його в односторонньому порядку. Згодом про такі самі кроки заявили Угорщина та Словаччина.
- Україна готує позов проти Польщі, Угорщини та Словаччини в арбітраж Світової організації торгівлі (СОТ) через зернове ембарго. Водночас Україна на вимогу Єврокомісії змінила правила експорту зерна.
- Напередодні Володимир Зеленський заявив у Генасамблеї ООН, що «деякі друзі в Європі підривають солідарність політичним театром, роблячи із зерна трилер». За це до МЗС Польщі викликали українського посла. У МЗС України заявили, що посол «вкотре розʼяснив позицію щодо неприйнятності польської односторонньої заборони на імпорт українського зерна».
- 20 вересня премʼєр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна наразі не передає Україні зброю, бо зосереджена на переозброєнні власного війська. Заява пролунала напередодні парламентських виборів у Польщі й на тлі напруженості з Україною через імпорт українського зерна.