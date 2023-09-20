У Нагірному Карабасі загинули російські миротворці, а Азербайджан заявив про відновлення суверенітету

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Міністерство оборони росії заявило про загибель свої миротворців у районі населеного пункту Джанятаг, що в Нагірному Карабаху.

За повідомленням відомства, автомобіль російського миротворчого контингенту повертався зі спостережного пункту, коли його обстріляли зі стрілецької зброї. Усі, хто був у автівці, загинули. Кількисть вбитих відомство не повідомляє.

Ані азербайджанська, ані вірменська сторона поки що не коментували це.