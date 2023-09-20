У Казахстані зʼявився аналог російського реєстру іноагентів — там уже 240 людей та організацій
- Автор:
- Ліза Бровко
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Flickr / Will
Комітет держдоходів Казахстану опублікував «реєстр осіб, які отримують гроші чи інше майно від іноземних держав, міжнародних та іноземних організацій, іноземців». Туди внесли 240 організацій та людей, зокрема деякі медіа і журналістів.
Про це пише казахстанське видання Exclusive, яке теж потрапило в реєстр.
До списку також ввнесли правозахисні організації, представництва банків та аудиторські компанії. Однак законодавство Казахстану не накладає обмежень на компанії та людей, яких внесли до цього реєстру.
Із 2018 року податкове законодавство Казахстану вимагає звітність щодо фінансування з-за кордону, а у 2022-му зʼявилися поправки, які передбачають, що список організацій, які отримували таке фінансування, має бути публічним.
- У росії ухвалили закон про іноземних агентів ще у 2012 році, коли путін повернувся на посаду президента. Ці закони ставали щоразу жорсткішими, зараз іноземним агентом в росії можуть визнати будь-яку фізичну особу чи медіа, які «займаються політичною діяльністю» й отримують фінансування з-за кордону. За невиконання закону (маркування про «іноагентство», щорічні декларації, внесення в реєстр) можлива навіть кримінальна відповідальність. Щотижня російська влада оголошує нові списки іноземних агентів, куди зазвичай входять опозиційні журналісти, правозахисники, лідери думок.
- У березні парламент Грузії ухвалив у першому читанні законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу». Цим документом влада хотіла запровадити реєстр так званих іноземних агентів — некомерційних юридичних організацій та ЗМІ, які фінансуються з-за кордону більш ніж на 20%. Законопроєкт називали калькою російського закону про іноагентів. Через це сотні людей вийшли на протести. Поліція жорстоко розганяла мітингувальників, використовуючи сльозогінний газ і водомети. В Європарламенті закликали Грузію утриматись від закону про іноагентів, бо він би поставив під питання подальший проєвропейський шлях Грузії. 10 березня парламент Грузії припинив розгляд законопроєкту про іноагентів, проваливши голосування.