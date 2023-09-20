У Казахстані зʼявився аналог російського реєстру іноагентів — там уже 240 людей та організацій

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Комітет держдоходів Казахстану опублікував «реєстр осіб, які отримують гроші чи інше майно від іноземних держав, міжнародних та іноземних організацій, іноземців». Туди внесли 240 організацій та людей, зокрема деякі медіа і журналістів.

Про це пише казахстанське видання Exclusive, яке теж потрапило в реєстр.

До списку також ввнесли правозахисні організації, представництва банків та аудиторські компанії. Однак законодавство Казахстану не накладає обмежень на компанії та людей, яких внесли до цього реєстру.

Із 2018 року податкове законодавство Казахстану вимагає звітність щодо фінансування з-за кордону, а у 2022-му зʼявилися поправки, які передбачають, що список організацій, які отримували таке фінансування, має бути публічним.