Рада зняла Нестора Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова
- Автор:
- Анна Холоднова
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Малолєтка Євген / УНІАН
Верховна Рада зняла Нестора Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова.
Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.
За це рішення проголосували 258 нардепів. Однак Шуфрич залишився одним з трьох членів комітету. Без нього там залишаться тільки два депутати з фракції «Слуга народу».
Виконувачем обовʼязків голови Комітету зі свободи слова буде Євген Брагар.
За словами Железняка, новим постійним головою комітету може стати представник Львівщини з групи «Довіра» Павло Бакунець.
- 15 вересня правоохоронці офіційно оголосили народному депутату Нестору Шуфричу підозру в державній зраді. Суд відправив Шуфрича під варту на 60 діб, до 13 листопада, без права внесення застави. У нього вдома в селі Козин на Київщині знайшли низку медалей, колекцію кітелів і десяток радянських нагород.
- Джерела «Бабеля» в СБУ також повідомили, що під час обшуків у нього знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей. Він передбачає перейменування цих областей у «краї», широку автономію, проведення виборів, формування окремих «уряду» і «парламенту». Під документом, датованим липнем 2014 року, стоять підписи Віктора Медведчука і Шуфрича.
- 19 вересня у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про відкликання Нестора Шуфрича з посади голови Комітету свободи слова. Пропозицію внесли очільник Ради Руслан Стефанчук, його перший заступник Олександр Корнієнко та заступниця Олена Кондратюк.