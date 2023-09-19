Україна на вимогу Єврокомісії змінила правила експорту зерна

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Melissa Askew / Unsplash

Кабмін схвалив нову процедуру експорту чотирьох видів продукції до пʼяти держав-членів ЄС.

Тепер кукурудза, ріпак, соняшник, пшениця, які йдуть в режимі експорту до Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Болгарії, — мають отримати ліцензію Мінекономіки за погодженням з Мінагрополітики.

Після того, як 15 вересня Єврокомісія скасувала ембарго на українське зерно, Україна, згідно з новими умовами, протягом 72 годин напрацювала і представила план дій щодо контролю за експортом.

«Ми погоджуємо з Єврокомісією і з країнами-імпортерами необхідний перелік і обсяг аграрної продукції з чотирьох культур. Вони своєю чергою визначають, чи готові приймати ці культури, коли і в яких обсягах. Лише після цього ми видаємо дозволи нашим підприємствам на експорт тієї чи іншої продукції. Тобто Україна контролює свій експорт і погоджує його з країнами, що приймають», — пояснив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський під час онлайн-виступу на засіданні аграрного комітету Європарламенту.

Міністр сподівається, що така схема роботи задовольнить усі сторони. І навіть ті три країни, які зараз виступають проти українського аграрного експорту, доєднаються до цього плану.