Документалку «20 днів у Маріуполі» висунули на премію «Оскар» від України

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Український Оскарівський комітет висунув документальний фільм «20 днів у Маріуполі» на премію «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм».

Про це пише пресслужба Української кіноакадемії.

Члени комітету проголосували за фільм українського журналіста і фотографа Мстислава Чернова.

Документальний фільм створили міжнародні журналісти Associated Press. Вони залишалися в оточеному окупантами Маріуполі та зафільмували облогу міста від самого нападу російських військ уранці 24 лютого 2022 року.