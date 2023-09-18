У Болгарії знайшли уламок безпілотника з боєприпасом

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У болгарському селі Тюленово на узбережжі Чорного моря знайшли уламок безпілотника. До нього був прикріплений 82-мм фугасний міномет.

Про це пише Міноборони Болгарії.

Апарат плавав у морі за кілька кілометрів від скель, де його помітили. Поруч із цим місцем є ресторани, готелі, інші заклади.

Територію навколо Тюленово оточили поліція і військові. Пізніше вони знешкодили боєприпас.