Польща продовжила ембарго на українське зерно — попри рішення Єврокомісії

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Mateusz Morawiecki / Facebook

Польща продовжує ембарго на ввезення українського зерна, попри рішення Європейської комісії скасувати заборону.

Про це 15 вересня заявив премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, коли дізнався про рішення Єврокомісії.

«Попри відсутність згоди з боку Єврокомісії, — кажу я всім фермерам по всій Польщі, — ми продовжимо заборону на імпорт українського зерна. Ми не будемо слухати Берлін чи [президентку Єврокомісії Урсулу] фон дер Ляєн, [лідера опозиційної партії «Громадянська платформа» Дональда] Туска чи [очільника «Європейської народної партії» Манфреда] Вебера. Ми це зробимо, бо це в інтересах польського фермера», — заявив Матеуш Моравецький.

Польська заборона буде діяти з опівночі 16 вересня.

Український премʼєр Денис Шмигаль заявляв 12 вересня, що Україна подасть на Польщу в арбітраж Світової організації торгівлі через зернове ембарго. За кілька днів президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда мають зустрітись в Нью-Йорку і обговорити імпорт українського зерна.