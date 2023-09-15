Польща продовжила ембарго на українське зерно — попри рішення Єврокомісії
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Mateusz Morawiecki / Facebook
Польща продовжує ембарго на ввезення українського зерна, попри рішення Європейської комісії скасувати заборону.
Про це 15 вересня заявив премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, коли дізнався про рішення Єврокомісії.
«Попри відсутність згоди з боку Єврокомісії, — кажу я всім фермерам по всій Польщі, — ми продовжимо заборону на імпорт українського зерна. Ми не будемо слухати Берлін чи [президентку Єврокомісії Урсулу] фон дер Ляєн, [лідера опозиційної партії «Громадянська платформа» Дональда] Туска чи [очільника «Європейської народної партії» Манфреда] Вебера. Ми це зробимо, бо це в інтересах польського фермера», — заявив Матеуш Моравецький.
Польська заборона буде діяти з опівночі 16 вересня.
Український премʼєр Денис Шмигаль заявляв 12 вересня, що Україна подасть на Польщу в арбітраж Світової організації торгівлі через зернове ембарго. За кілька днів президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда мають зустрітись в Нью-Йорку і обговорити імпорт українського зерна.
- 15 вересня Європейська комісія скасувала ембарго на постачання українського зерна. Україна, зі свого боку, погодилася запровадити будь-які заходи (наприклад, систему експортного ліцензування) протягом 30 днів, щоб уникнути стрибків на ринку. Європейська комісія та Україна слідкуватимуть за ситуацією через спеціальну платформу, щоб мати можливість реагувати на будь-які непередбачені обставини.
- Польща, Угорщина, Румунія і Словаччина виступають за заборону імпорту українського зерна до кінця 2023 року. Болгарія ж скасувала заборону на імпорт українського зерна.
- 28 квітня 2023 року Єврокомісія досягла угоди з Польщею, Болгарією, Угорщиною, Румунією і Словаччиною щодо імпорту української агропродукції до ЄС. Протягом 2 травня — 5 червня діяла заборона на вільний обіг українських пшениці, кукурудзи, ріпаку й насіння соняшнику в цих пʼяти країнах. Потім угоду продовжили до 15 вересня. Ембарго ввели через те, що фермери з Польщі та інших країн виходили на акції протесту. Аграрії скаржилися, що українське зерно осідає в країнах, його не експортують далі, через що різко впали закупівельні ціни на зернові.