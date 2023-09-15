Єврокомісія скасувала ембарго на постачання українського зерна
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Lutz Wernitz / Unsplash
Європейська комісія не стала продовжувати дію ембарго на постачання українського зерна. Рішення ухвалили 15 вересня.
Комісія дійшла висновку, що завдяки обмеженням на український експорт, які запровадили 2 травня 2023 року, ринкові викривлення у пʼяти державах-членах, що межують з Україною, зникли.
Також Україна погодилася запровадити будь-які заходи (наприклад, систему експортного ліцензування) протягом 30 днів, щоб уникнути стрибків на ринку. Також Україна з 16 вересня має вжити ряд ефективних заходів щодо контролю за експортом чотирьох груп товарів, щоб запобігти будь-яким ринковим викривленням у сусідніх державах-членах. Україна представить план дій пізніше за 18 вересня 2023 року.
Європейська комісія та Україна слідкуватимуть за ситуацією через спеціальну платформу, щоб мати можливість реагувати на будь-які непередбачені обставини. Комісія також заявила, що утримуватиметься від запровадження будь-яких обмежень доти, доки ефективні заходи з боку України діють і цілком працюють.
14 вересня Україна повідомляла, що для того, аби усунути застереження від європейських країн, вона домовилась з ЄС збільшити потужності Дунайського коридору, перенести санітарний та фітосанітарний контроль з кордону до країн призначення української продукції. Також домовилися розбудовувати нові зерносховища на території ЄС, сформувати альтернативні транспортні коридори до Балтійського, Адріатичного та Егейського морів і почати працювати над спільним митним контролем між Україною та державами-членами ЄС.
Нагадаємо, що Польща заявляла, що, попри рішення ЄС, кордони для українського зерна будуть закритими і після 15 вересня. Український премʼєр Денис Шмигаль заявив, що Україна подасть на Польщу в арбітраж Світової організації торгівлі через зернове ембарго. За кілька днів президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда мають зустрітись в Нью-Йорку і обговорити імпорт українського зерна.
- 28 квітня 2023 року Єврокомісія досягла угоди з Польщею, Болгарією, Угорщиною, Румунією і Словаччиною щодо імпорту української агропродукції до ЄС. Протягом 2 травня — 5 червня діяла заборона на вільний обіг українських пшениці, кукурудзи, ріпаку й насіння соняшнику в цих пʼяти країнах. Потім угоду продовжили до 15 вересня. Ембарго ввели через те, що фермери з Польщі та інших країн виходили на акції протесту. Аграрії скаржилися, що українське зерно осідає в країнах, його не експортують далі, через що різко впали закупівельні ціни на зернові.
- Польща, Угорщина, Румунія і Словаччина виступають за заборону імпорту українського зерна до кінця 2023 року. Болгарія ж скасувала заборону на імпорт українського зерна.