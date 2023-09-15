Єврокомісія скасувала ембарго на постачання українського зерна

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Lutz Wernitz / Unsplash

Європейська комісія не стала продовжувати дію ембарго на постачання українського зерна. Рішення ухвалили 15 вересня.

Комісія дійшла висновку, що завдяки обмеженням на український експорт, які запровадили 2 травня 2023 року, ринкові викривлення у пʼяти державах-членах, що межують з Україною, зникли.

Також Україна погодилася запровадити будь-які заходи (наприклад, систему експортного ліцензування) протягом 30 днів, щоб уникнути стрибків на ринку. Також Україна з 16 вересня має вжити ряд ефективних заходів щодо контролю за експортом чотирьох груп товарів, щоб запобігти будь-яким ринковим викривленням у сусідніх державах-членах. Україна представить план дій пізніше за 18 вересня 2023 року.

Європейська комісія та Україна слідкуватимуть за ситуацією через спеціальну платформу, щоб мати можливість реагувати на будь-які непередбачені обставини. Комісія також заявила, що утримуватиметься від запровадження будь-яких обмежень доти, доки ефективні заходи з боку України діють і цілком працюють.

14 вересня Україна повідомляла, що для того, аби усунути застереження від європейських країн, вона домовилась з ЄС збільшити потужності Дунайського коридору, перенести санітарний та фітосанітарний контроль з кордону до країн призначення української продукції. Також домовилися розбудовувати нові зерносховища на території ЄС, сформувати альтернативні транспортні коридори до Балтійського, Адріатичного та Егейського морів і почати працювати над спільним митним контролем між Україною та державами-членами ЄС.

Нагадаємо, що Польща заявляла, що, попри рішення ЄС, кордони для українського зерна будуть закритими і після 15 вересня. Український премʼєр Денис Шмигаль заявив, що Україна подасть на Польщу в арбітраж Світової організації торгівлі через зернове ембарго. За кілька днів президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда мають зустрітись в Нью-Йорку і обговорити імпорт українського зерна.