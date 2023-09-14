Франція планує заборонити одноразові електронні цигарки
- Автор:
- Ліза Бровко
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Nery Zarate / Unsplash
Прем’єр-міністр Франції Елізабет Борн заявила, що заборона одноразових електронних цигарок — це частина нового плану боротьби з курінням, зокрема серед дітей.
Про це пише BBC.
План має набути чинності до кінця року. Подібні заборони діють у Німеччині, Бельгії та Ірландії.
Одноразові електронні цигарки продаються в тютюнових магазинах у Франції за приблизно €9 – це менше, ніж коштує пачка з 20 звичайними цигарками. Якщо в електронній цигарці близько 600 затяжок, то це еквівалентно 40 звичайним.
Національна медична академія Франції описала «електронки» як особливо хитру пастку для дітей та підлітків.
Активісти звинувачують виробників в тому, що вони навмисно орієнтуються на підлітків, використовуючи яскраві кольори та різноманітні смаки, наприклад, фруктів, цукерок, шоколаду тощо.
- В Україні 11 липня набули чинності зміни до законодавства, які забороняють рекламувати електронні пристрої для куріння та продавати електронні сигарети, а також рідини до них з ароматичними й смаковими добавками.
- Міністр охорони здоровʼя Гонконгу запропонував витріщатися на курців для боротьби з палінням. Тим часом Швеція наближається до статусу першої країни, вільної від тютюнового диму. Там рівень куріння впав до 5,6% серед населення віком від 15 років. Щоб оголосити себе «вільною від тютюнового диму», потрібно досягти зменшення рівня куріння до 5%. А Канада буде першою країною світу, яка друкуватиме попередження про шкоду куріння на кожній окремій цигарці.