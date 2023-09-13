Досвідчені українські пілоти зможуть пройти навчання на F-16 за три місяці

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Air Force USA

Досвідчені українські пілоти зможуть за три місяці пройти навчання у США на винищувачах F-16.

Про заявив директор Повітряних сил Національної гвардії США Майкл Ло на щорічному зʼїзді асоції ВПС у штаті Меріленд, цитує Associated Press та Breaking Defense.

«Для тих, хто вже є їхнім досвідченим льотчиком винищувача, здійснює щоденні бойові вильоти, захищає свою батьківщину — я думаю, три місяці — це абсолютно реально», — сказав Майкл Ло.

Протягом девʼятимісячного терміну на F-16 зможуть навчити пілотів, які не мають досвіду на винищувачах.

Але завершення навчання у Штатах не означає, що пілоти можуть негайно пересісти на F-16. Далі льотчики поїдуть у Європу для проходження додаткової підготовки, після чого командири ухвалять рішення про те, чи вони готові. Також необхідно забезпечити логістичну підтримку, а також навчених фахівців з технічного обслуговування, і про цей графік, за словами Ло, краще розповіли б представники Європейського командування США.

За його словами, щоб укластися в стислий термін навчання, доведеться змінити деякі інші свої міжнародні зобовʼязання щодо навчання пілотів і вивести Україну на передній план. «Це національний пріоритет», — сказав Ло.

Очікується, що українські пілоти прибудуть на авіабазу Національної гвардії «Морріс» у Тусоні, що у штаті Аризона, до жовтня. Пілотів зараз тестують на знання англійської мови.