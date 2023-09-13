Місія NASA Juno зробила спільне фото Юпітеру з його супутником Іо

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NASA / JPL-CALTECH / SWRI / MSSS

Місія NASA «Юнона» (Juno) завершувала свій 53-й близький проліт повз Юпітер і змогла зробили зображення планети разом з її супутником Іо.

Про це пише пресслужба NASA.

Космічний корабель захопив у кадр найбільш вулканічно активний світ у Сонячній системі — Іо. На ньому сотні вулканів, які регулярно вивергаються розплавленою лавою та сірчистими газами. Учені отримали нове зображення Іо вперше з 2007 року.

NASA / JPL-CALTECH / SWRI / MSSS

На момент, коли Juno робив фото, він перебував за понад 50 тисяч кілометрів від Іо і майже за 245 тисяч кілометрів від Юпітеру.