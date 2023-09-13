Німеччина передала Україні нову військову допомогу, включно з БМП Marder
- Автор:
- Ліза Бровко
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Wikimedia
Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Туди ввійшли БМП Marder, машини для розмінування Wisent 1, дрони RQ-35 Heidrun та інше.
Про це йдеться на урядовому сайті.
Загалом Німеччина передала:
- 20 бойових машин Marder із боєприпасами;
- три тисячі снарядів калібру 155 мм;
- дві броньовані інженерні машини для розмінування Wisent 1;
- засоби для знешкодження боєприпасів;
- термінал спостереження за допомогою супутникового звʼязку Satcom;
- 20 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun;
- дві мобільні антенні системи;
- десять систем виявлення дронів;
- сідловий тягач 8x8 HX81 і чотири напівпричепи;
- пʼять вантажівок 8x8;
- девʼять автомобілів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
- три карети швидкої допомоги;
- 1,5 мільйона набоїв до вогнепальної зброї.
Німеччина планує передати ще 40 БМП Marder, боєприпаси до них, 90 танків Leopard 1 A5 із боєприпасами, шість ЗРК Iris-T SLM, шість самохідних зенітних установок Gepard тощо.
- Наприкінці серпня Німеччина надала Силам оборони України 10 танків Leopard 1A5, один радар TRML-4D, 16 безпілотних комплексів для розвідки Vector і ще деяку техніку.
- У День Незалежності України уряд Німеччини оновив перелік військової допомоги й надав ракети для комплексу ППО Patriot, дрони, вантажівки та інше.
- У попередньому пакеті допомоги від Німеччини були дві пускові установки для систем ППО IRIS-T SLS, тягачі й оглядові радари.
- До цього Україна отримала від Німеччини самохідні гаубиці Zuzana 2, танки розмінування, прикордонні машини, дрони тощо.
- Німеччина до 2027 року запланувала щорічну військову підтримку України в розмірі €5 мільярдів.