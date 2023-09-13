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Німеччина передала Україні нову військову допомогу, включно з БМП Marder

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Wikimedia

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Туди ввійшли БМП Marder, машини для розмінування Wisent 1, дрони RQ-35 Heidrun та інше.

Про це йдеться на урядовому сайті.

Загалом Німеччина передала:

Німеччина планує передати ще 40 БМП Marder, боєприпаси до них, 90 танків Leopard 1 A5 із боєприпасами, шість ЗРК Iris-T SLM, шість самохідних зенітних установок Gepard тощо.