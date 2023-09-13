Угорщина домовилася з трьома сусідніми країнами про продовження заборони на імпорт українського зерна

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Угорщина домовилася з Румунією, Словаччиною та Болгарією ввести національні заборони на імпорт українського зерна, якщо Євросоюз не продовжить зернове ембарго. Воно закінчується 15 вересня

Про це пише Reuters.

Угорський міністр сільського господарства Іштван Надь заявив, що нова національна заборона охоплюватиме більше української продукції, ніж чинні обмеження.

«Ми домовилися з моїми румунськими, словацькими та болгарськими колегами, що якщо Брюссель не ухвалить рішення продовжити дію існуючого мораторію, ми запроваджуватимемо національні заходи індивідуально», — сказав він.

Водночас «Forbes Болгарія» пише, що парламентська Комісія з економічної політики та інновацій десятьма голосами за (чотири проти, двоє утрималися) пропоголосувала за проєкт рішення про те, що Болгарія не підтримує продовження заборони на український імпорт після 15 вересня. Остаточне рішення ухвалять на пленарному засіданні.