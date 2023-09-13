Угорщина домовилася з трьома сусідніми країнами про продовження заборони на імпорт українського зерна
- Автор:
- Ліза Бровко
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Угорщина домовилася з Румунією, Словаччиною та Болгарією ввести національні заборони на імпорт українського зерна, якщо Євросоюз не продовжить зернове ембарго. Воно закінчується 15 вересня
Про це пише Reuters.
Угорський міністр сільського господарства Іштван Надь заявив, що нова національна заборона охоплюватиме більше української продукції, ніж чинні обмеження.
«Ми домовилися з моїми румунськими, словацькими та болгарськими колегами, що якщо Брюссель не ухвалить рішення продовжити дію існуючого мораторію, ми запроваджуватимемо національні заходи індивідуально», — сказав він.
Водночас «Forbes Болгарія» пише, що парламентська Комісія з економічної політики та інновацій десятьма голосами за (чотири проти, двоє утрималися) пропоголосувала за проєкт рішення про те, що Болгарія не підтримує продовження заборони на український імпорт після 15 вересня. Остаточне рішення ухвалять на пленарному засіданні.
- 28 квітня Єврокомісія досягла угоди з Польщею, Болгарією, Угорщиною, Румунією і Словаччиною щодо імпорту української агропродукції до ЄС. Із 2 травня до 5 червня діяла заборона на вільний обіг українських пшениці, кукурудзи, ріпаку й насіння соняшнику в цих пʼяти країнах. Потім угоду продовжили до 15 вересня. Ембарго ввели через те, що фермери з Польщі та інших країн виходили на акції протесту. Аграрії скаржилися, що українське зерно осідає в країнах та його не експортують далі, через що різко впали закупівельні ціни на зернові.
- 19 липня міністри сільського господарства Польщі, Румунії, Болгарії, Угорщини та Словаччини зустрічалися у Варшаві (Польща) для обговорення імпорту сільгосппродукції з України. Вони вважають, що ембарго на ввезення продукції з України необхідно продовжити до кінця року.
- Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що якщо Євросоюз не збереже заборону імпорту зерна з України в ці пʼять країн після 15 вересня, її введуть односторонньо. Водночас транзит українського продовольства через ці країни продовжать, наголосив Моравецький.
- Перший віцепремʼєр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко 19 липня заявила, що Україна може застосувати дзеркальні заходи, якщо Європейський Союз продовжить заборону імпорту української агропродукції до Польщі, Угорщини, Словаччини, Болгарії та Румунії. Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль закликав Польщу відкрити кордони для експорту українського зерна.
- Пʼять країн ЄС — Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія і Словаччина — виступають за заборону імпорту українського зерна до кінця 2023 року. Тимчасове європейське ембарго на імпорт українського зерна до пʼяти країн ЄС закінчується 15 вересня.
- Український премʼєр Денис Шмигаль заявив, що Україна подасть на Польщу в арбітраж Світової організації торгівлі через зернове ембарго.