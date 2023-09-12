Польща не імпортуватиме українське зерно, навіть якщо ЄС це дозволить
- Автор:
- Ліза Бровко
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Lutz Wernitz / Unsplash
Польща не відновлюватиме імпорт зерна з України, навіть якщо Європейський Союз скасує заборону на це.
Так заявив польський премʼєр-міністр Матеуш Моравецький.
«Польща не дозволить затопити себе українським зерном. Незалежно від того, яким буде рішення чиновників Брюсселю, ми не відкриємо наші кордони», — написав він у X (Twitter).
І додав, що Польща відкрила «свої серця і помешкання» для українських переселенців, але коли справа стосується інтересів польських фермерів, уряд діятиме для їхнього захисту.
- 28 квітня Єврокомісія досягла угоди з Польщею, Болгарією, Угорщиною, Румунією і Словаччиною щодо імпорту української агропродукції до ЄС. Із 2 травня до 5 червня діяла заборона на вільний обіг українських пшениці, кукурудзи, ріпаку й насіння соняшнику в цих пʼяти країнах. Потім угоду продовжили до 15 вересня. Ембарго ввели через те, що фермери з Польщі й інших країн виходили на акції протесту. Аграрії скаржилися, що українське зерно осідає в країнах та його не експортують далі, через що різко впали закупівельні ціни на зернові.
- 19 липня міністри сільського господарства Польщі, Румунії, Болгарії, Угорщини і Словаччини зустрічалися у Варшаві (Польща) для обговорення імпорту сільгосппродукції з України. Вони вважають, що ембарго на ввезення продукції з України необхідно продовжити до кінця року.
- Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що якщо Євросоюз не збереже заборону імпорту зерна з України в ці пʼять країн після 15 вересня, її введуть односторонньо. Водночас транзит українського продовольства через ці країни продовжать, наголосив Моравецький.
- Перший віцепремʼєр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко 19 липня заявила, що Україна може застосувати дзеркальні заходи, якщо Європейський Союз продовжить заборону імпорту української агропродукції до Польщі, Угорщини, Словаччини, Болгарії й Румунії. Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль закликав Польщу відкрити кордони для експорту українського зерна.
- Пʼять країн ЄС — Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія і Словаччина — виступають за заборону імпорту українського зерна до кінця 2023 року.