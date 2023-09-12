Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув до росії

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Лідер КНДР Кім Чен Ин прибув до росії для переговорів із путіним про поставки північнокорейського озброєння російським окупантам.

Про це пише японське агентство Kyodo з посиланням на джерела.

Там уточнюють, що Кім Чен Ин прибув на станцію «Хасан» на бронепоїзді. Коли він ще тільки виїхав з Пхеньяну, офіційне корейське Центральне інформаційне агентство підтвердило візит у рф.

Лідер Північної Кореї поїхав до росії в супроводі високопосадовців збройної промисловості та військових, а також міністра закордонних справ.

Речник Міністерства оборони Південної Кореї заявив, що, на його думку, Кім Чен Чен Ин прибув до росії вранці у вівторок, а російське провладне агентство ТАСС повідомило, що путін прибув у Владивосток.

За 12 років при владі Кім Чен Чен Ин рідко їздить за кордон, у нього було лише сім поїздок за кордон — чотири з них до Китаю.