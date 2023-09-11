Після удару по Чернігову керівниця Victory Drones Берлінська не організовуватиме заходи без протоколів безпеки від держави

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Дмитро Драч / "Бабель"

Керівниця проєкту Victory Drones Марія Берлінська в інтервʼю «Бабелю» розповіла, що вона не співорганізовуватиме заходів із жодною військово-цивільною адміністрацією, допоки держава не дасть чітких протоколів безпеки.

За її словами, закриту зустріч у Чернігові, яку росія атакувала ракетою, вона та команда організували разом з ВЦА.

«Я буду вимагати від представників влади дати конкретні протоколи безпеки. Важливо, щоб на цих страшних трагічних наслідках ми вчилися. Моральна відповідальність буде на мені до кінця життя», — сказала Берлінська і додала, що наразі не знає, чи розробляє влада такі протоколи.

Вона закликала колег, якщо можливо, призупинити будь-які масові заходи на тему, дотичну до питань безпеки й оборони.